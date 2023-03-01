У США немає доказів витоку американської зброї за межі України — Пентагон

США заявили про ефективне застосування наданого Україні озброєння на полі бою, інформує ZN.ua.

У США немає доказів витоку американської зброї за межі України — Пентагон
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США не знайшли жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Києву, була знайдена за межами України. Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє CNN.

«Натомість, ми бачимо, що українські підрозділи на передовій щодня ефективно використовують допомогу у сфері безпеки на полі бою», - зазначила Волландер на засіданні підкомітету з питань асигнувань на оборону Палати представників Конгресу США.

Вона додала, що США адаптували свою практику підзвітності до бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення допомоги.

Інший високопосадовець Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України, і позбуватися її не в інтересах українців.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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