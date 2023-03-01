У США немає доказів витоку американської зброї за межі України — Пентагон
США заявили про ефективне застосування наданого Україні озброєння на полі бою, інформує
США не знайшли жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Києву, була знайдена за межами України. Про це
«Натомість, ми бачимо, що українські підрозділи на передовій щодня ефективно використовують допомогу у сфері безпеки на полі бою», - зазначила Волландер на засіданні підкомітету з питань асигнувань на оборону Палати представників Конгресу США.
Вона додала, що США адаптували свою практику підзвітності до бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення допомоги.
Інший високопосадовець Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України, і позбуватися її не в інтересах українців.