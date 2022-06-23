Куди дістануть ракети HIMARS: опубліковано карту

Американські реактивні системи залпового вогню M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), які отримали ракетно-артилерійські війська Збройних сил України, здатні вражати цілі до 70-80 кілометрів, інформує Апостроф.

У мережі оприлюднили мапу окупованих територій зони ураження.

Згідно з нею, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований острів Зміїний за умови їх розміщення в Одеській області.

Також потрапляють: Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Нагадаємо, що 1 червня президент США офіційно повідомив про нову партію військової допомоги Україні, яка включає далекобійні РСЗВ Himars. В РФ одразу заявили, що Вашингтон обіцяв не постачати Києву ракети з дальністю 45–70 кілометрів, і що в такому разі завдаватиме ударів по нових цілях.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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