Куди дістануть ракети HIMARS: опубліковано карту
Американські реактивні системи залпового вогню M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), які отримали ракетно-артилерійські війська Збройних сил України, здатні вражати цілі до 70-80 кілометрів, інформує
У мережі оприлюднили мапу окупованих територій зони ураження.
Згідно з нею, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований острів Зміїний за умови їх розміщення в Одеській області.
Також потрапляють: Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
Нагадаємо, що 1 червня президент США офіційно повідомив про нову партію військової допомоги Україні, яка включає далекобійні РСЗВ Himars. В РФ одразу заявили, що Вашингтон обіцяв не постачати Києву ракети з дальністю 45–70 кілометрів, і що в такому разі завдаватиме ударів по нових цілях.