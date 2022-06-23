Кремль все ще хоче захопити всю Україну: куди рушить армія рф у разі захоплення Донбасу

окупанти, російські солдати, російські війська

Зараз вони реалізують лише один етап свого плану.

Захоплення території Донецької та Луганської областей в їх адміністративних межах – це лише проміжна мета російського диктатора. Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Новинам Донбасу.

За його словами, в рф розуміють, що сил і засобів не вистачило і наскоком взяти Україну не вийшло. Тому зараз вони реалізують на Донбасі лише етап у своєму плані, але якщо все вийде тоді вони повернуться до першоочевидного завдання – захоплення всієї України.

Зокрема, після досягнення однієї своєї мети рф може затихнути на якийсь час, щоб накопичити резерви, а потім відновить наступ.

"Вони розбили завдання на підетапи. Це черговий підетап. Подальший наступ буде не відразу, а через якийсь час. Зараз їм потрібно накопичити резерви. А потім напрямок буде Запоріжжя і Дніпро", – каже експерт.

окупанти, російські солдати, російські війська

За прогнозом Жданова, якщо російським загарбникам вдасться вийти до річки, то далі вони можуть повернути на північ і рухатися в бік Києва вздовж річки. При цьому для втілення в життя такого об'ємного плану рашистам потрібно мати достатньо військ, яких на сьогодні у них немає.


Александра Павленко, politeka.net





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