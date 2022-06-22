Лукашенко несподівано полетів до Путіна: карта польоту та всі подробиці

22 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано вилетів до президента РФ Володимира Путіна. Його літак приземлився на військовий аеродром "Хотілово" у Тверській області, звідки може вирушити до резиденції Путіна на Валдаї, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані карти польоту, пише популярний білоруський блогер Антон Мотолько в Telegram.

"За нашими даними, сьогодні о 17:17 урядовий Boeing 737-800 з реєстраційним номером EW-001PA вилетів з аеропорту Орша і попрямував у бік РФ", - зазначає він.

Передбачалося, що літак попрямує у бік Санкт-Петербурга, де за інформацією російського порталу "Октагон. Північний Захід", на суботу, 25 червня, запланована зустріч Лукашенка з Путіним.

Проте, коли судно увійшло у російський повітряний простір, почало знижуватися і приземлилося на військовий аеродром "Хотілово".

Блогер зазначає, що на цьому аеродромі дислокується 790-й винищувальний авіаційний полк ордена Кутузова, який має на озброєнні літаки МіГ-31 (дві ескадрильї), одну ескадрилью на Су-27, окрім того, там дислокується 844-й окремий батальйон зв'язку і радіотехнічного забезпечення.

"З 2007 року "Хотілово" є аеродромом спільного базування, де крім військової авіації, базується і цивільний спеціальний літний загін "Росія". Крім того, цей аеродром використовується Путіним та його гостями при прямуванні до резиденції "Довгі Бороди" на Валдаї", - зауважує він.

Відтак, Лукашенко може вирушити до резиденції президента РФ на Валдаї.

Блогер додає, що 20 червня на аеродром "Хотілово" літав і цивільний борт перевізника "Белавіа".