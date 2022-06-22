В Одесі влаштували розкрадання запчастин до бойових літаків ЗСУ: "Схему організувало керівництво держпідприємства"

В Одесі на державному авіаремонтному заводі зупинили процес розкрадання партії запчастин до бойових літаків ЗСУ на суму понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє СБУ .

В Одесі ліквідували схему розкрадання партії запчастин до авіадвигунів, які виготовляли для ЗСУ. Сума збитку могла скласти понад 10 млн гривень.

У власність держави повернули понад півтисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки. Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства.

Посадові особи списували комплектуючі як непридатні для використання і складували їх у закритих приміщеннях заводу.