Дивом без жертв: на пляжі на Одещині здетонувала ворожа міна, фото

На Чорноморському узбережжі в Одеській області здетонувала морська російська міна. Вибухова хвиля пошкодила кілька вікон та ролети невеликої будівлі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє одеське видання "Думская".

Ворожу міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку у селі Сичавка в Комінтернівському районі Одеської області на березі Чорного моря.

Обійшлося без жертв, оскільки на той момент на пляжі не було відпочивальників.

У зв'язку з цим громадянам слід бути дуже пильними та обережними на узбережжі, а краще взагалі уникати походу на пляжі, зауважує видання.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили пересування на маломірних плавзасобах, зокрема, на човнах, катерах та яхтах деякими водоймами під час воєнного стану.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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