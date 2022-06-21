Дивом без жертв: на пляжі на Одещині здетонувала ворожа міна, фото

На Чорноморському узбережжі в Одеській області здетонувала морська російська міна. Вибухова хвиля пошкодила кілька вікон та ролети невеликої будівлі, інформує Апостроф .

Про це повідомляє одеське видання "Думская".

Ворожу міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку у селі Сичавка в Комінтернівському районі Одеської області на березі Чорного моря.

Обійшлося без жертв, оскільки на той момент на пляжі не було відпочивальників.

У зв'язку з цим громадянам слід бути дуже пильними та обережними на узбережжі, а краще взагалі уникати походу на пляжі, зауважує видання.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили пересування на маломірних плавзасобах, зокрема, на човнах, катерах та яхтах деякими водоймами під час воєнного стану.