Британія є головним драйвером підтримки України, смикає всі країни Європи, - Тарас Загородній

Політолог Тарас Загородній прокоментував ситуацію на фронті, а також розповів, як країни Заходу починають конкурувати за увагу України.

Про це він розповів у своєму блозі .

За словами експерта, ситуація на фронтах залишається стабільно важкою, але поставлена західна зброя, нехай навіть у невеликій кількості, вже показує себе на Донбасі.

«Ми бачимо, що все частіше точковими ударами знищується інфраструктура вже на «ЛНР» та «ДНР», ще один приліт був дуже хороший на цих днях. Ворог намагається помститися так: продовжує обстрілювати територію Донецька таким чином тупим, що навіть самі жителі Донецька це відчувають і бачать. Дедалі більше свідчень про те, що вони розуміють, хто їх обстрілює», - розповідає Тарас Загородній.

Проте, каже він, поки що українські військові чекають на західну зброю і, відповідно, навчання, як ним користуватися. Зокрема, нагадує політолог, Борис Джонсон заявив, що за наступні 120 днів вони навчать 10 тисяч українських військових, це не беручи до уваги постійних навчань від США на території країн НАТО.

Принагідно експерт зазначає, що Джонсон прилетів до України відразу після Макрона, Шольца та Драґі.

«Це добре, йде конкуренція за Україну, за увагу України та просування своїх інтересів. Британці, як завжди, дуже конкретні, вкотре переконуєшся, що Британія є головним драйвером підтримки України, смикає всі країни Європи», - каже Тарас Загородній.

Також цікаві пропозиції, зауважує він, надходять із Польщі. Зокрема, він згадує заяву колишнього голови Генерального штабу Польщі про те, що вони мають право розгортати власну систему ППО, якщо росія продовжить обстрілювати територію Західної України поблизу кордону.

«Зважаючи на те, що відбувається, не виключено, що цей процес уже йде, тому що все-таки країни Заходу вже намагаються більше робити, ніж говорити. Наприклад, цими днями був обстріл Західної України, майже всі ракети збили. Це говорить про те, що наше ППО стає якіснішим», - міркує Тарас Загородній.