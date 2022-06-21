Протести київських підприємців: як столична влада захист України перетворила на покарання

Протести київських підприємців: як столична влада захист України перетворила на покарання

Війна – тим більше така війна на виживання, яку зараз змушена вести Україна – змінює абсолютно все. Ніщо не може залишитися таким, як раніше.

Про це пише видання Хрещатик.

Ніщо – окрім способу дій київської влади. Вона так само як у довоєнний час «пресує» легальний малий бізнес і потурає нелегальному. Адже з нього можна отримати бакшиш – а законний бізнес не дає жодної вигоди.

Однак війна і сюди принесла щось нове. Тепер, коли київські підприємці виходять на акцію протесту, поліція вручає їм… повістки до діючої армії. Хоча багато українців рвуться на фронт, і навіть готові давати хабарі, щоб потрапити туди, у КМДА чомусь вважають відправку на передову карою.

Втім, певна логіка в цьому є – адже якщо київський малий підприємець вирушив на фронт, він уже не зможе протестувати проти свавілля столичної влади, а його точку торгівлі можна буде спокійно ліквідувати. І бізнесмен, навіть повернувшись із війни, нічого не зможе з цим поробити.

Адміністратор ФБ-групи «Малий бізнес Києва» Тетяна Петренко нагадує, що протест був викликаний рішенням київської влади ліквідувати біля станції метро «Героїв Дніпра» торгові точки, що знаходяться далі за 200 метрів від метро та далі 500 метрів від бомбосховищ.

Чи це військова потреба? Але саме військові ні про що подібне київську владу не просили. І в армії чудові відносини з малим бізнесом: одні підприємці самі носять форму та зброю (адже їм є що захищати), а інші як волонтери допомагають військовим.

Отже, справа не у військових потребах, а в необхідності загнати малий бізнес у торговий центр – і, відповідно, змусити платити за місця. Так робилося до війни, під час неї, і, швидше за все, буде робитись і після.


user, politeka.net





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