У нас «щипати» починають із вчительок, які дають приватні уроки, - Олексій Кущ

У нас «щипати» починають із вчительок, які дають приватні уроки, - Олексій Кущ

Економіст Олексій Кущ пояснив, що боротьба з тіньовою економікою має вибудовуватися від великих фірм, а вже лише потім потрібно намагатися оподатковувати дрібних підприємців та самозайнятих людей.

Про це він розповів на каналі Павла Себастьяновича.

«Невдача всіх наших реформ полягала в тому, що всі реформи завжди починалися з найслабшого сегмента тіньової економіки. Зрозуміло, що «рибу зручніше чистити з хвоста», але з погляду боротьби з тіньовою економікою цей принцип не працює», - наголосив Олексій Кущ.

За словами економіста, уряд завжди боровся з тіньовим сектором економіки, починаючи з дрібних підприємців і самозайнятих людей, але, на думку експерта, контроль потрібно насамперед проводити над великими фірмами.

«У нас «щипати» починають із вчительок, які дають приватні уроки, наприклад. Якщо ти продаєш овочі більше, ніж на 70-80 тисяч гривень на рік, то ти маєш платити 18% прибуткового податку», - сказав Олексій Кущ.

На думку експерта, цей контроль є дуже безглуздим, тому що неможливо нормально проконтролювати додатковий дохід вчительки за репетиторство або дохід самозайнятого фермера.

«Це просто можливість кошмарити людей та вибірково застосовувати законодавство», - наголосив Олексій Кущ.


user, politeka.net





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