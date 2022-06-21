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2022-06-21
"Вишки Бойка" досі горять, вогонь перекинувся до свердловини
Зараз все ще тривають пошуки сімох людей.
"Сенатор" від тимчасово анексованого Криму Ольга Ковітіді розповіла, що на бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які відомі також як "вишки Бойка", досі триває пожежа. Вона розповіла
"Пожежа на вишці не вщухає, намагалися підійти до неї на кораблі, не вдалося. Вогонь перекинувся до свердловини, спроби загасити її тривають", - заявила Ковітіді.
Наразі продовжуються пошуки ще сімох людей, які працювали там.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua