Великобританія спростить в\'їзд дітям та підліткам з України

Великобританія спростить правила в'їзду до країни дітям та підліткам з України. Якщо раніше їм дозволялося в'їжджати лише у супроводі дорослих, то цю норму хочуть скасувати.

Правила, що діють на сьогодні, забороняють в'їзд до Великобританії особам молодше 18 років без супроводу батьків або опікунів.

Проте, в умовах війни, багато українських громадян не можуть покинути країну, але вони б з радістю відправили своїх дітей у безпечне місце. Адже неповнолітні українці наражаються на небезпеку російської агресії, залишаючись в Україні.

Коли саме британський уряд планує змінити правила в’їзду для неповнолітніх українців, не уточнюється. Проте, редактор відділу внутрішньої політики The Times Метт Датан повідомив, що міністри обговорюють питання зміни візових правил для молодих українців.

Якщо зміни набудуть чинності, то діти та підлітки з України зможуть в'їжджати до Великобританії самостійно за умови наявності дозволів від батьків чи опікунів та українського уряду.

Великобританія за період війни в Україні вже видала 88 тисяч віз за програмою Homes for Ukraine. Серед тих, хто приїжджає за цією програмою до Британії, переважно жінки з дітьми.

Раніше повідомлялося, що сотні українських біженців втратили дах над головою у Великій Британії.