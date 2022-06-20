Великобританія спростить в\'їзд дітям та підліткам з України
Великобританія спростить правила в'їзду до країни дітям та підліткам з України. Якщо раніше їм дозволялося в'їжджати лише у супроводі дорослих, то цю норму хочуть скасувати.
Правила, що діють на сьогодні, забороняють в'їзд до Великобританії особам молодше 18 років без супроводу батьків або опікунів.
Проте, в умовах війни, багато українських громадян не можуть покинути країну, але вони б з радістю відправили своїх дітей у безпечне місце. Адже неповнолітні українці наражаються на небезпеку російської агресії, залишаючись в Україні.
Якщо зміни набудуть чинності, то діти та підлітки з України зможуть в'їжджати до Великобританії самостійно за умови наявності дозволів від батьків чи опікунів та українського уряду.
Великобританія за період війни в Україні вже видала 88 тисяч віз за програмою Homes for Ukraine. Серед тих, хто приїжджає за цією програмою до Британії, переважно жінки з дітьми.
Раніше повідомлялося, що сотні українських біженців втратили дах над головою у Великій Британії.