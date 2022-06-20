У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів

Їм повідомлено про підозру.

У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів

У Бердянську Запорізької області шість правоохоронців перейшли на бік окупантів. ДБР заочно повідомило їм про підозру в державній зраді.

"Чоловіки за власним бажанням розпочали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області", - зазначає ДБР у Telegram.

Правоохоронців підозрюють у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України, санкція за статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше вісім правоохоронців із Запорізької області перейшли на "службу" до окупантів. Співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомили їм про підозру в державній зраді,

Один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з окупантами очолив створену ними у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію».


Анна Конюченко, ZN.ua





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