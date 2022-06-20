З рф посипалися погрози через блокаду Калінінграда: в хід пішли "розв\'язані руки"

З рф посипалися погрози через блокаду Калінінграда: в хід пішли

Рф заявила, що у них "розв\'язані руки", якщо Євросоюз "не виправить ситуацію з блокадою Калінінграда".

Кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на голову комісії ради федерації із захисту суверенітету Андрія Клімова

"Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або росія розв\'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами", - заявив Клімов.

Сейм Литвы

Раніше влада Калінінградської області обіцяла "запропонувати вжити заходів з боку рф", якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону.

Також вони називають заборону незаконною.


Алексей Ионов, politeka.net





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