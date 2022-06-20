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2022-06-20
З рф посипалися погрози через блокаду Калінінграда: в хід пішли "розв\'язані руки"
Рф заявила, що у них "розв\'язані руки", якщо Євросоюз "не виправить ситуацію з
Кремлівське видання "
"Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або росія розв\'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами", - заявив Клімов.
Раніше влада Калінінградської області обіцяла "запропонувати вжити заходів з боку рф", якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону.
Також вони називають заборону незаконною.
Алексей Ионов, politeka.net