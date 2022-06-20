Блокада РФ українського зерна є воєнним злочином – Боррель

Росія повинна понести відповідальність.

Блокада РФ українського зерна є воєнним злочином – Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що блокування РФ експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином, інформує "Радіо Свобода".

"Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність", – наголосив Боррель.

У понеділок, 20 червня, глави МЗС Європейського Союзу зібралися, аби обговорити шляхи вивезення мільйонів тонн українського зерна, яке залишається в Україні через блокаду портів Росією.


Анна Конюченко, ZN.ua





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