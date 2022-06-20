Обстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіян

Війська РФ продовжують готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана, інформує ZN.ua.

Обстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіян
Окупанти обстрілюють захоплені території під чужими прапорами
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Війська РФ ймовірно проводять артилерійські обстріли під фальшивим прапором по території, яку контролює Росія, щоб знизити проукраїнські настрої та заохочувати мобілізацію сил-посередників. Про це та ситуацію на ключових напрямках, де обстановка залишається найбільш напруженою, йдеться в останньому зведенні Інституту вивчення війни.

Зосередженої російської артилерії в поєднанні з ймовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування РФ в межах Сєвєродонецька. Окупанти продовжують готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.


Оксана Коваль, ZN.ua





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