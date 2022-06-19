Коли Путін каже, що Захід намагається зруйнувати російську економіку, він посилає сигнал росіянам, що їхній рівень життя погіршуватиметься - експерти

Американські експерти - про промову Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2022 року: ефект для західних економік від санкцій буде розподілений по різних секторах, а в Росії він буде дуже спрямованим і сфокусованим, інформує ZN.ua.

Коли Путін каже, що Захід намагається зруйнувати російську економіку, він посилає сигнал росіянам, що їхній рівень життя погіршуватиметься - експерти
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Санкційний бліцкриг, на думку російського президента, провалився. Зі свого боку американські аналітики вважають, що довготривалий негативний ефект санкцій на економіку Росії очевидний, пише "Голос Америки".

“Розрахунок (Заходу) був зрозумілий – нахрапом, з наскоку зім'яти економіку Росії, – заявив Володимир Путін із трибуни Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходив із 15 по 18 червня. - Не вийшло".

На думку західних експертів, реальна економічна ситуація в Росії виглядає інакше. Санкції мають величезний вплив на Росію та її ВВП, вважає Вільям Кортні, експерт RAND та колишній посол США у Грузії та Казахстані.

“Коли Путін каже, що Захід намагається зруйнувати російську економіку, – він посилає сигнал росіянам, що їхній рівень життя погіршуватиметься, і ми це вже спостерігаємо починаючи з 2014 року, коли почали вводити санкції... Західна економіка набагато більша за російську. Ефект для західних економік від санкцій буде розподілено за різними секторами, а в Росії він буде дуже спрямованим та сфокусованим».

Економіст Нью-Йоркського інституту фіскальної політики Джонас Шаенде вважає, що навіть якщо відчутних результатів санкції ще не дали, то це лише питання часу.

«Санкції не зруйнували російську економіку за кілька тижнів, але це не означає, що тиск на російську економіку не чиниться і що в тривалій перспективі це не матиме негативного ефекту. Російська економіка відрізана від західного світу і поступово втрачатиме життєві сили”, - переконаний Шаенде.

“Ми спостерігаємо на Заході єдину тверду позицію щодо російської агресії в Україні. У якийсь момент Путін сказав, що європейці просто дотримуються інструкцій свого господаря – США. Але насправді для європейців те, що відбувається в Україні, це атака на європейські цінності – вони у багатьох питаннях ініціативніші, коли йдеться про протидію Росії. Можливо, риторика Путіна матиме ефект на російську аудиторію. Але явно не на Захід”, – уточнює Вільям Кортні.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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