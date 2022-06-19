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2022-06-19
Литва значно відрізала Калінінград від росії: "Тепер тільки по морю"
Литва заборонила перевезення через свої території підсанкційних товарів і технологій з росії в Калінінградську область.
Калінінградська область-віддалений від основної частини росії регіон – має сухопутні кордони з Польщею і Литвою.
Однак після вторгнення в Україну Євросоюз обмежив перевезення товарів через свої території. Поставляти в Калінінградську область товари країні-агресорці доведеться хіба що морськими шляхами.
Алексей Ионов, politeka.net