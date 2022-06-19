Литва значно відрізала Калінінград від росії: "Тепер тільки по морю"

Литва заборонила перевезення через свої території підсанкційних товарів і технологій з росії в Калінінградську область.

Як передає BBC , заборона торкнеться майже половини продукції, що поставляється на цю територію. Перш за все, це будматеріали, цемент і метал.

Калінінградська область-віддалений від основної частини росії регіон – має сухопутні кордони з Польщею і Литвою.

Однак після вторгнення в Україну Євросоюз обмежив перевезення товарів через свої території. Поставляти в Калінінградську область товари країні-агресорці доведеться хіба що морськими шляхами.