У росії вирішили "помститися" Казахстану після промови Токаєва: що відбувається

Чорноморський порт в Новоросійські (рф) знизив темпи відвантаження казахської нафти і може періодично повністю зупиняти її.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

Повідомляється, що в акваторії порту проводяться роботи зі знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни. За даними джерел, поруч з відвантажувальними пристроями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) нібито виявлено близько 50 небезпечних об\'єктів.

Передбачається, що як мінімум до кінця червня відвантаження казахстанської нафти може йти з перебоями.

Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове припинення відвантаження нафти з двох виносних причальних пристроїв не позначиться на експорті, оскільки до середини літа родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті. За його словами, для транзиту нинішніх обсягів достатньо одного такого пристрою.

Зазначимо, повідомлення про зниження темпів відвантаження казахстанської нафти з\'явилося після того, як президент країни Касим Жомарт Токаєв виступив з серією різкий заяв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Так, Токаєв назвав квазідержавними територіями так звані "ДНР"і " ЛНР". І заявив, що Казахстан не збирається їх визнавати.