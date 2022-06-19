"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну

Александр Лукашенко

Армія Білорусі не вторгнеться на територію України.

Про те, чому такі ризики далекі від реальності, розповів в інтерв'ю Obozrevatel керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом не зважиться на відкриту участь у війні проти України. При цьому він може сприяти Росії, надаючи окупантам свої плацдарми і аеродроми.

На думку Маломужа, така поведінка Лукашенка пояснюється відсутністю реальних успіхів у Росії в цій війні.

"Я знаю його особисто. Він завжди лавірує, навіть з Путіним. Навіть у ситуації повної підпорядкованості Путіну він прораховує варіанти. Він бачить, що зараз ситуація складна, що Росія не змогла реалізувати всі сценарії в Україні», - розповів генерал.

Білорусь, армія, військові

Він зазначив, що зараз президент Білорусі не впевнений ні в перемозі Росії, ні в своїх кадрових військових.

"Наступальна стратегічна операція Лукашенка-це великий ризик з двох причин. Перша - він розуміє, що Путін може програти і, відповідно, він відповідатиме вже за пряму агресію проти України. Поки він співучасник. Друга - Лукашенко повністю не впевнений у своїх військових, особливо в кадрових. Я не кажу про спецслужби, які підпорядковані КДБ", - розповів Маломуж.

За його словами, розвіддані показують, що у службовців в армії білорусів склалося вкрай негативне ставлення до війни проти України.

Білорусь, армія, військові

"Тому велика частина армії може не виконати наказ про масові наступальні операції, і це провал для Лукашенка", - підкреслив генерал.


Дарья Волкова, politeka.net





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