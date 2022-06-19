Щойно вдасться гарантувати безпеку у морі – Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі — Зеленський

Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі, але для цього повинні бути створені безпечні умови для експорту агропродукції морськими шляхами. Про це заявив Володимир Зеленський у ранковому звіті за результатами вчорашнього візиту на Південь.

За словами президента, Україна має незмінну позицію щодо розблокування портів.

«Обговорили безпеку наших портів, можливості для експорту нашої агропродукції. Наша позиція чітка, незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва – Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі, яка виникла через російську війну у всьому світі. І в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи», – сказав Президент України.

Він підкреслив, що незважаючи на непросту ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях, Україна поверне тимчасово окуповані території.

«Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним», – підсумував Зеленський.