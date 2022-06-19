Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."

Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."

Для того, щоб дійти до Дніпра, путіну доведеться "покласти" десятки тисяч російських солдатів.

Таку думку висловив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі "Рандеву з Яніною Соколовою".

"путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Зрозуміло, що він піде і на Дніпро і до Києва і, як вони кричали, що і до Ла Маншу. Далі ніхто не знає, що у них в голові, які плани. Зрозуміло, що бліцкригу не вийшло.

Проте, чому я оцінюю атаку на Дніпро малоймовірною, в тому числі і тому, що ми дуже добре підготувалися. Подивіться на нещасний Сєвєродонецьк і взагалі на напрямок Бахмутський, Ізюм.

Це трохи інше, але я маю на увазі, що там за рахунок героїзму наших Збройних сил за рахунок правильного планування з боку Генерального штабу вони якщо і просуваються, то дуже повільно - ледве-ледве. Уявіть їм дійти до Дніпра - це їм треба буде десятки тисяч солдатів", - заявив Філатов.

За його словами, сім територіальних громад Дніпропетровщини піддаються постійним ворожим обстрілам. Ворог б'є з далекобійної артилерії по житловому сектору і логіку його дій зрозуміти складно.

Основна проблема області-район Кривого Рогу, який межує з Херсонською областю. Окупанти постійно обстрілюють Зеленодольську, Апостолівську громади здалеку "Градами".

"Там немає загрози прориву, нічого такого, просто ці сволоти б'ють по мирних людях здалеку. Логіки ми теж не розуміємо. Вони таким чином або знущаються, або тренуються, або вони вважають, що там сидять наші військові, тобто по околицях цих населених пунктів постійно щось прилітає-майже кожен день", - говорить Філатов.


Алексей Ионов, politeka.net





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