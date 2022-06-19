У Лисичанську загинули двоє людей, ворог продовжує тиснути з-під Попасної — голова Луганської ОВА
Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів, також окупанти двічі вдарили по «Азоту» в Сєвєродонецьку, інформує
Російські загарбники продовжують руйнувати Луганську область. Окупанти тиснуть з Попасної. У Лисичанську від рук військ РФ загинуло двоє людей. Про це
«За останні півтори доби знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно», - заявив Гайдай.
За його словами, дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де окупанти серед міста проводять цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегують вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни українських захисників в оборонних редутах.
«Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд», - додав голова ОВА.
Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку і Білогорівку.
Крім того, загарбники завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
«Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість», - повідомив Гайдай.
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«У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили», - додав голова ОВА.