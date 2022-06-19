Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов\'язки іншому бійцю

Виконувати обов’язки командира буде Микита Надточій.

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію. Про це майор Надточій розповів у коментарі виданню "Радіо Свобода".

Прокопенко наразі перебуває в російському полоні і не може виконувати свої посадові обов’язки. На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".

"Це було просто повідомлення в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене", - пояснив Надточій.

Майор Надточій був поранений на території "Азовсталі" під час оборони Маріуполя ще в березні. Він намагався вивезти 200-их та 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але штурмова авіація РФ запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку. Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.

Спочатку з гелікоптерів розвантажили провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що більша частина українських військових, які були евакуйовані з Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границейАттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Блок рекламы


Похожие новости
Прем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовахПрем'єр Британії запропонував план із чотирьох пунктів, щоб допомогти Україні завершити війну на своїх умовах
Командирів «Азову» вивезли в Росію для «проведення слідчих дій» — росЗМІКомандирів «Азову» вивезли в Росію для «проведення слідчих дій» — росЗМІ
Окупанти тримають у підвалах своїх і залякують смертною карою місцевих – ситуація в Запоріжжі від ОВАОкупанти тримають у підвалах своїх і залякують смертною карою місцевих – ситуація в Запоріжжі від ОВА
Берлін передав Києву лише третину обіцяної військової допомоги - BildБерлін передав Києву лише третину обіцяної військової допомоги - Bild
Данілов дав прогноз по бензину і навів власний приклад: "Машину передав ЗСУ"Данілов дав прогноз по бензину і навів власний приклад: "Машину передав ЗСУ"
Командир "ангелов": что известно про освобожденную из плена парамедика и волонтерку ТайруКомандир "ангелов": что известно про освобожденную из плена парамедика и волонтерку Тайру
"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по роSSийскому буксиру"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по роSSийскому буксиру
Пойманы командир «народной милиции днр» и его подельники: стали известны детали приговораПойманы командир «народной милиции днр» и его подельники: стали известны детали приговора
США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗОСША будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО
Идентификация тел погибших защитников Мариуполя будет длиться месяцами — экс-командир «Азова»Идентификация тел погибших защитников Мариуполя будет длиться месяцами — экс-командир «Азова»
Последние новости
Подгружаем последние новости