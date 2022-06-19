Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов\'язки іншому бійцю

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію. Про це майор Надточій розповів у коментарі виданню " Радіо Свобода ".

Прокопенко наразі перебуває в російському полоні і не може виконувати свої посадові обов’язки. На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".

"Це було просто повідомлення в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене", - пояснив Надточій.

Майор Надточій був поранений на території "Азовсталі" під час оборони Маріуполя ще в березні. Він намагався вивезти 200-их та 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але штурмова авіація РФ запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку. Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.

Спочатку з гелікоптерів розвантажили провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що більша частина українських військових, які були евакуйовані з Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.