У Росії заявили, що українська медреформа проводилася щоб приховати міфічні біолабораторії США

У "Роспотрєбнадзорі" пожалілися, що "нема такої служби, як в РФ", інформує ZN.ua.

У Росії заявили, що українська медреформа проводилася щоб приховати міфічні біолабораторії США

Очільниця "Роспотрєбнадзора" Анна Попова заявила, що в 2014-2016-х роках медична реформа в Україні мала на меті знищити епідеміологічний контроль, аби уможливити появу американських біологічних лабораторій. Таку заяву вона зробила на "міжнародному економічному форумі" в Санкт-Петербурзі, передає російське пропагандистське видання "РИА новости".

"Там епідеміологічними питаннями ніхто не займається. Там і нема кому – у 2014 році почали й у 2016 році завершили руйнувати санітарно-епідеміологічну службу. Там нема такої служби, яка є в РФ", - стверджує вона.

Попова також запевнила слухачів "форуму", що у України нема такої як в Росії служби нема саме для того, щоб ніхто не міг оцінити дії чужої країни та чужих військових у сфері біологічної безпеки.

Нагадаємо, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росія почала активно розповсюджувати фейки щодо України. Російське Міноборони заявило, що в таких собі "біолабораторіях", розташованих нібито на території України за гроші США, проводилися експерименти зі зразком коронавірусу кажанів.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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