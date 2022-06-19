Очільниця "Роспотрєбнадзора" Анна Попова заявила, що в 2014-2016-х роках медична реформа в Україні мала на меті знищити епідеміологічний контроль, аби уможливити появу американських біологічних лабораторій. Таку заяву вона зробила на "міжнародному економічному форумі" в Санкт-Петербурзі, передає російське пропагандистське видання "РИА новости".

"Там епідеміологічними питаннями ніхто не займається. Там і нема кому – у 2014 році почали й у 2016 році завершили руйнувати санітарно-епідеміологічну службу. Там нема такої служби, яка є в РФ ", - стверджує вона.

Попова також запевнила слухачів "форуму", що у України нема такої як в Росії служби нема саме для того, щоб ніхто не міг оцінити дії чужої країни та чужих військових у сфері біологічної безпеки.