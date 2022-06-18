ЗСУ б'ють по військових складах у Донецьку: фото, відео та цікаві деталі

Протягом останніх 3 днів Збройні Сили України високоточними ударами уразили мінімум 7 ворожих військових об\'єктів із запасами боєприпасів на території ОРДЛО. Зокрема, українські захисники знищили склад в окупованому Хрустальному, який містив до 1 тис.тонн боєприпасів.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Мешканці тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей говорять, що ЗСУ "високоточною натівською зброєю великого калібру" майстерно знищують російські склади БК поблизу окупованого Донецька.

Водночас місцеві зазначають, що росіяни намагаються скомпрометувати успіхи українських захисників, прострілюючи центр міста меншими калібрами, тобто проводять типові дії, які характеризуються як операції "під чужим прапором", щоб залякати місцеве населення й "заглушити" чутки про високоточну роботу ЗСУ винятково по складах з боєприпасами.

Свідчення місцевих жителів дає розуміння, що на фронті почалося впровадження сучасних високоточних типів озброєння, завдяки якому українські військові точково знижують бойові потужності та наступальний потенціал російського окупаційного війська на Донбасі.

Також у InformNapalm продемонстрували фото, як палав російський склад у виставковому центрі "ЕкспоДонбас" в окупованому Донецьку, та показали підтвердження, що ще з початку російської окупації виставковий центр РФ перетворила на свою військову базу.

Архівне фото. У 2016 волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm в ході дослідження виявили, що виставковий центр перетворили на військовий склад

Також очевидці стверджують, що ЗСУ поцілили в завод "Топаз", що в окупованому Донецьку, а саме в один цех, де знаходилися ворожі війська радіоелектронної боротьби. До того ж артилерія влучила в комплекси з номерами:

  • ДК 4335 (шасси КАМАЗ "Житель"),
  • ДК 4331 (шасси КАМАЗ "Житель"),
  • ДК 4329 (шасси КАМАЗ "Житель"),
  • ДК 4327 (шасси УРАЛ "Житель"),
  • ДК 4339 (шасси КАМАЗ),
  • "Ртуть-БМ" (радянська станція перешкод радіопідривникам боєприпасів),
  • 5-6 автомобілів.

Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти величезними колонами продовжують вивозити з України зерно: фото та відеоОкупанти величезними колонами продовжують вивозити з України зерно: фото та відео
Зеленський прибув до Миколаєва та нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького: фотоЗеленський прибув до Миколаєва та нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького: фото
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі: перші подробиці, фото та відеоВорог завдав ракетного удару по Кривому Розі: перші подробиці, фото та відео
Более тысячи человек собрались на Майдане на прощание с Романом Ратушным: фотоБолее тысячи человек собрались на Майдане на прощание с Романом Ратушным: фото
Українські захисники перетворили на металобрухт танк та дві БМП окупантів — відеоУкраїнські захисники перетворили на металобрухт танк та дві БМП окупантів — відео
В РоSSии заметили подбитый ВСУ боевой корабль "Великий Устюг": в сети появились фотоВ РоSSии заметили подбитый ВСУ боевой корабль "Великий Устюг": в сети появились фото
Украинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фотоУкраинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фото
"Может теперь что-то дойдет": момент, когда Макрон и Шольц прочувствовали реалии украинцев, попал на фото"Может теперь что-то дойдет": момент, когда Макрон и Шольц прочувствовали реалии украинцев, попал на фото
Под Киевом показали новейшие технологии разминирования: фото с полигонаПод Киевом показали новейшие технологии разминирования: фото с полигона
Олаф, дашь оружие Украине? Яркие фотожабы на визит Шольца, Макрона и Драги в КиевОлаф, дашь оружие Украине? Яркие фотожабы на визит Шольца, Макрона и Драги в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости