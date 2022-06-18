ЗСУ б'ють по військових складах у Донецьку: фото, відео та цікаві деталі

Протягом останніх 3 днів Збройні Сили України високоточними ударами уразили мінімум 7 ворожих військових об\'єктів із запасами боєприпасів на території ОРДЛО. Зокрема, українські захисники знищили склад в окупованому Хрустальному, який містив до 1 тис.тонн боєприпасів.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Мешканці тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей говорять, що ЗСУ "високоточною натівською зброєю великого калібру" майстерно знищують російські склади БК поблизу окупованого Донецька.

Водночас місцеві зазначають, що росіяни намагаються скомпрометувати успіхи українських захисників, прострілюючи центр міста меншими калібрами, тобто проводять типові дії, які характеризуються як операції "під чужим прапором", щоб залякати місцеве населення й "заглушити" чутки про високоточну роботу ЗСУ винятково по складах з боєприпасами.

Свідчення місцевих жителів дає розуміння, що на фронті почалося впровадження сучасних високоточних типів озброєння, завдяки якому українські військові точково знижують бойові потужності та наступальний потенціал російського окупаційного війська на Донбасі.

Також у InformNapalm продемонстрували фото, як палав російський склад у виставковому центрі "ЕкспоДонбас" в окупованому Донецьку, та показали підтвердження, що ще з початку російської окупації виставковий центр РФ перетворила на свою військову базу.

Архівне фото. У 2016 волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm в ході дослідження виявили, що виставковий центр перетворили на військовий склад

Також очевидці стверджують, що ЗСУ поцілили в завод "Топаз", що в окупованому Донецьку, а саме в один цех, де знаходилися ворожі війська радіоелектронної боротьби. До того ж артилерія влучила в комплекси з номерами: