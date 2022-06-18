Росія починає поширювати україномовні фейки в Telegram — МВС

Також окупанти набирають людей, які знають українську мову, у свої ДРГ, інформує ZN.ua.

Росія починає поширювати україномовні фейки в Telegram — МВС
© Фото из открытых источников

РФ починає змінювати інформаційну кампанію щодо українців, створюючи значну кількість своїх Telegram-каналів і намагаючись розповсюджувати фейки українською мовою. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

"Вони починають розгортати велику кількість Telegram-каналів. Вони наливають трафік. Але в той же час вони починають розгортати і україномовний контент", — заявив він.

Денисенко зазначив, що росіяни поки що доволі часто створюють такі фейки за допомогою Google-перекладача.

"І це буває смішно, і слава Богу, що ми одразу розуміємо, що це фейк. Але в цілому вони починають рухатися в тому напрямку, щоб створювати навіть україномовний фейковий контент", — наголосив радник.

За його словами, Росія наразі змінює і тактику в питанні формування диверсійних розвідувальних груп, надаючи перевагу тим, хто знає українську.

"Багато людей, які йдуть в ДРГ — це колишні громадяни України, які зараз були на тимчасово окупованих територіях "ДНР", "ЛНР", Криму. І одна з вимог до них, наскільки ми почали розуміти, це як мінімум розуміння, а краще вміння розмовляти українською мовою. Для того, щоб їх не можна було зловити на "залізницю" чи "паляницю"", — розповів Денисенко.


Максим Царук, ZN.ua





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