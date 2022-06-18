WP: Навіть з західною зброєю Україна зможе завести російську війну в глухий кут, але не більше

США і їхні союзники готуються до довготривалої війни в Україні, кажуть американські чиновники. Адміністрація Джо Байдена намагається шляхом збільшення військової допомоги для Києва позбавити можливості Росії здобути перемогу, при цьому шукаючи способи пом’якшити світовий голод і дестабілізуючі наслідки від війни для глобальної економіки.

Про це пише Washington Post , нагадуючи, що президент США цього тижня оголосив про передачу додаткової військової допомоги Україні на мільярд доларів. Серед усіх пакетів, які Київ отримував від американської сторони, цей найбільший. І це доводить готовність Вашингтона допомогти Україні пережити тяжку битву за Донбас. Європейські країни включно з Німеччиною і Словаччиною оголосили про власні поставки зброї, зокрема гелікоптерів і систем реактивного залпового вогню.

«Ми почали окопуватися», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін після того, як переконав десятки країн у Брюсселі збільшити допомогу для Києва.

Рішення забезпечити Україну дедалі більш просунутим озброєнням, таким як протикорабельні ракети й далекобійні артилерійські системи, відображає дедалі більшу готовність західних столиць ризикнути небажаною ескалацією з боку Росії. Ця підтримка, схоже, додала впевненості уряду президента Володимира Зеленського, який цього тижня оголосив про бажання повернути під контроль всі території України, які опинилися під російською окупацією включно з Кримом і частиною Донбасу, які були втрачені ще до 24 лютого.