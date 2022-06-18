WP: Навіть з західною зброєю Україна зможе завести російську війну в глухий кут, але не більше
Багато аналітиків переконані, що нинішня російсько-українська війна закінчиться так само, як і Корейська війна в 1953 році, інформує
США і їхні союзники готуються до довготривалої війни в Україні, кажуть американські чиновники. Адміністрація Джо Байдена намагається шляхом збільшення військової допомоги для Києва позбавити можливості Росії здобути перемогу, при цьому шукаючи способи пом’якшити світовий голод і дестабілізуючі наслідки від війни для глобальної економіки.
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«Ми почали окопуватися», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін після того, як переконав десятки країн у Брюсселі збільшити допомогу для Києва.
Рішення забезпечити Україну дедалі більш просунутим озброєнням, таким як протикорабельні ракети й далекобійні артилерійські системи, відображає дедалі більшу готовність західних столиць ризикнути небажаною ескалацією з боку Росії. Ця підтримка, схоже, додала впевненості уряду президента Володимира Зеленського, який цього тижня оголосив про бажання повернути під контроль всі території України, які опинилися під російською окупацією включно з Кримом і частиною Донбасу, які були втрачені ще до 24 лютого.