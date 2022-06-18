WP: Навіть з західною зброєю Україна зможе завести російську війну в глухий кут, але не більше

Багато аналітиків переконані, що нинішня російсько-українська війна закінчиться так само, як і Корейська війна в 1953 році, інформує ZN.ua.

WP: Навіть з західною зброєю Україна зможе завести російську війну в глухий кут, але не більше
© Getty Images

США і їхні союзники готуються до довготривалої війни в Україні, кажуть американські чиновники. Адміністрація Джо Байдена намагається шляхом збільшення військової допомоги для Києва позбавити можливості Росії здобути перемогу, при цьому шукаючи способи пом’якшити світовий голод і дестабілізуючі наслідки від війни для глобальної економіки.

Про це пише Washington Post, нагадуючи, що президент США цього тижня оголосив про передачу додаткової військової допомоги Україні на мільярд доларів. Серед усіх пакетів, які Київ отримував від американської сторони, цей найбільший. І це доводить готовність Вашингтона допомогти Україні пережити тяжку битву за Донбас. Європейські країни включно з Німеччиною і Словаччиною оголосили про власні поставки зброї, зокрема гелікоптерів і систем реактивного залпового вогню.

«Ми почали окопуватися», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін після того, як переконав десятки країн у Брюсселі збільшити допомогу для Києва.

Рішення забезпечити Україну дедалі більш просунутим озброєнням, таким як протикорабельні ракети й далекобійні артилерійські системи, відображає дедалі більшу готовність західних столиць ризикнути небажаною ескалацією з боку Росії. Ця підтримка, схоже, додала впевненості уряду президента Володимира Зеленського, який цього тижня оголосив про бажання повернути під контроль всі території України, які опинилися під російською окупацією включно з Кримом і частиною Донбасу, які були втрачені ще до 24 лютого.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Блок рекламы


Похожие новости
Польща збирається закрити небо над західною Україною: що відомоПольща збирається закрити небо над західною Україною: що відомо
Україна готова до ядерного удару — ДаниловУкраїна готова до ядерного удару — Данилов
"Уродженець Донецької області": Росія погнала на війну з Україною чергового генерала"Уродженець Донецької області": Росія погнала на війну з Україною чергового генерала
У школах великого українського міста офіційно заборонили російську мовуУ школах великого українського міста офіційно заборонили російську мову
Україна давно готувалася до війни і попередження США не були несподіванкою — ДаніловУкраїна давно готувалася до війни і попередження США не були несподіванкою — Данілов
Арахамія розповів, коли Україна може відновити переговори з РФАрахамія розповів, коли Україна може відновити переговори з РФ
Диалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер РадыДиалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер Рады
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
РоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россииРоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россии
"Мир на условиях Украины – возможен": The Telegraph объясняет, почему "долгая война" станет катастрофой для рф"Мир на условиях Украины – возможен": The Telegraph объясняет, почему "долгая война" станет катастрофой для рф
Последние новости
Подгружаем последние новости