Залізниці Литви закривають залізничний транзит до Калінінградської області РФ для товарів, що потрапили під санкції ЄС. Країна-терорист Росія вже намагається використати це для своєї пропаганди, інформує Апостроф .

Про це повідомили в литовському виданні Delfi.

Литовські залізниці оголосили, що з 18 червня, суботи, припиняють пропуск транзиту з та до Калінінградської області великої кількості товарів, що потрапили під європейські санкції. Таке рішення Литва ухвалила відповідно до роз'яснень Єврокомісії.

Губернатор Калінінградської області одразу почав скаржитися, що це рішення нібито є "найгрубішим порушенням правил вільного транзиту в Калінінградську область" та загрожує гуманітарною кризою, певно, забуваючи про гуманітарну кризу, яку його країна-терорист Росія створила в Україні.

"І нас просто поставили сьогодні перед фактом, що з завтрашнього дні ці вантажі не приймаються до перевезення.За нашими оцінками, ми не завершили поки що аналіз, це від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ. Це в тому числі будматеріали, цемент, метали, цілий ряд інших важливих і для будівництва, і для виробництва [матеріалів] готова продукція, яка вивозилася з нашої території. Це вимагатиме від нас термінової постановки на лінію Усть-Луга — Балтійськ нових судів", - нарікає губернатор Аліханов.

У свою чергу віце-міністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас одразу зауважив, що виконання його країною легітимного санкційного режиму щодо транзиту з та до Калінінградської області, Росія використовувати з метою пропагади та демонізації образу країн Заходу.

"Звичайно, всі новини, які демонструють щось несприятливе для Росії, одразу підхоплюють і розповсюджують. Така інформація насамперед сприятлива для нарощування напруги та зображення Західних країн як ворожих щодо жителів Росії", - сказав Адоменас.

Крім того, представник "Литовської залізниці" Мантас Дубаукас запевнив, що компанія виконує санкції ЄС стосовно РФ та Білорусі, які до середини червня набули чинності в повному обсязі.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в Сеймі Литви висунули пропозиції щодо розблокування портів України.