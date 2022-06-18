У школах великого українського міста офіційно заборонили російську мову

У Миколаєві з нового навчального року, 1 вересня, вирішили повністю заборонити російську мову у школах, зокрема й вивчення її факультативно.

Про це повідомляється у рішенні виконкому Миколаївської міської ради від 17 червня 2022 року.

Так, російську мову вирішили заборонити у всіх комунальних закладах загальної середньої освіти. Його не можна буде вивчати як факультативно в 1-11 класах, так і під час освітнього процесу: вивчення предмета, курсу. Під забороною його використання під час оформлення освітнього середовища. Також не можна проводити набір у 1-4 класи з російською мовою навчання.