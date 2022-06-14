У ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты — эксперт

Поэтому сейчас важно создать соответствующий резерв, "который станет гарантом успеха наших контрударов" в будущем, информирует ZN.ua.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что высшее политическое и военное руководство страны специально завышает количество оружия, которое нам должны предоставить партнеры, потому что в Киеве понимают, что Запад не предоставит абсолютно все, о чем мы просим. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

Что касается военных, то они называют настоящие потребности армии.

По словам Жданова, проблема украинских защитников состоит не только в непредоставлении вооружения вовремя и в оптимальных количествах. ВСУ сейчас не хватает еще и вышколенной, боеспособной пехоты.

"Несмотря на многочисленные заявления чиновников о 700 тысячах силовиков, которые защищают Украину, далеко не все из них являются боевым составом. Поэтому и снимают с фронтов, где только успокоилось, боевые части и бросают на Луганщину, заменяя их отрядами ТРО. Однако последние часто не имеют нужной выучки и, нередко, мотивации. И по этой же причине наши контрнаступления на разных участках ведутся явно недостаточными силами, - отметил он. - Главная задача для ВСУ сейчас – "создать и вышколить мощный пехотный резерв, который станет гарантом успеха наших контрударов, когда придется отвоевывать нашу землю".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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