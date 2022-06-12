РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка

РоSSия продолжает работать над тем, чтобы создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. В частности, свое преимущество в соотношении сил и артиллерии она использует для постепенного захвата территории в Северодонецке и вокруг него, отмечают аналитики британской разведки.

«В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых подразделениях РФ . Потому что обычно в боевых операциях привлечены одновременно только первые и вторые эшелоны», - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что третьи батальоны в составе бригад преимущественно не полностью укомплектованы и являются резервными, поэтому РоSSии, вероятно, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для развертывания этих подразделений в Украине.

«Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, снизит долгосрочную способность роSSийских войск восстанавливать боевую мощь после операций», - указывают аналитики.