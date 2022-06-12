РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка

Это, правда, снизит их возобновляемость после потерь.

РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSия продолжает работать над тем, чтобы создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. В частности, свое преимущество в соотношении сил и артиллерии она использует для постепенного захвата территории в Северодонецке и вокруг него, отмечают аналитики британской разведки.

«В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых подразделениях РФ. Потому что обычно в боевых операциях привлечены одновременно только первые и вторые эшелоны», - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что третьи батальоны в составе бригад преимущественно не полностью укомплектованы и являются резервными, поэтому РоSSии, вероятно, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для развертывания этих подразделений в Украине.

«Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, снизит долгосрочную способность роSSийских войск восстанавливать боевую мощь после операций», - указывают аналитики.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 12 June 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/WiKk8bK2ge

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/9FRFoEPFBm

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 12, 2022


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Литва передаст Украине новые современные беспилотникиЛитва передаст Украине новые современные беспилотники
Идет 109-й день масштабной войны: обновленная карта боев в Украине от британской разведкиИдет 109-й день масштабной войны: обновленная карта боев в Украине от британской разведки
"РоSSия должна платить": Подоляк призвал конфисковать активы рф по всему миру"РоSSия должна платить": Подоляк призвал конфисковать активы рф по всему миру
Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом делеМобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле
Войска РФ обстреляли два района в Николаевской областиВойска РФ обстреляли два района в Николаевской области
РоSSия будет оставаться врагом Запада. РФ исключат из Европы – RzeczpospolitaРоSSия будет оставаться врагом Запада. РФ исключат из Европы – Rzeczpospolita
В Украине уже погибли 287 детей, ранены 508 – Офис генпрокурораВ Украине уже погибли 287 детей, ранены 508 – Офис генпрокурора
Желаю поражения в войне против Украины – глава МИД Латвии поздравил РоSSию с национальным праздникомЖелаю поражения в войне против Украины – глава МИД Латвии поздравил РоSSию с национальным праздником
Кремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действийКремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действий
Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — КулебаПредоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости