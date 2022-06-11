В столкновении артиллерий Украина чаще становится победителем, чем РоSSия — Der Spiegel

На 108-м дне войны все больше иностранных СМИ пишут о том, что война в Украине переросла в артиллерийские столкновения. Журналисты издания Der Spiegel , вживую видевшие одну из таких дуэлей в Николаевской области, отмечают, что чаще такие битвы выигрывает именно Украина.

СМИ рассказывает, что тактика ВСУ заключается в том, что они быстро разворачивают САУ, производят выстрел, а после этого отходят с позиций до того, как их заметят вражеские беспилотники. Таким образом, украинские защитники сохраняют абсолютное количество техники.

"Июньское утро, где-то на обширных полях Николаевской области на юге страны. Из украинской гаубицы 2С1 выпрыгивают два солдата, бегут 50 метров и устанавливают круг прицеливания на треноге. Командир батареи выкрикивает координаты цели, а канонир заряжает орудие. С оглушительным ревом пушка делает два выстрела в быстрой последовательности, после чего сразу же срывается с места и исчезает в кустах, спрятавшись от вражеских дронов", – описывают увиденное немецкие журналисты.

По-другому Украина не может позволить себе воевать, потому что нам не хватает огневой мощи. РоSSиянам в это время хватает и артиллерии, и боеприпасов. Свои усилия они сосредоточивают, прежде всего, на Донбассе.