Посол Мельник рассказал, когда Украина получит гаубицы от Германии
Сейчас на стадии реализации находятся всего два решения из всех объявленных Берлином, информирует
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что около 22 июня наша страна может получить от Германии партию гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом он сказал во время
"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил он.
Через некоторое время ВСУ могут получить также Gepard.
"Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 Gepard - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - добавил он.