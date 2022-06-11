Посол Мельник рассказал, когда Украина получит гаубицы от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что около 22 июня наша страна может получить от Германии партию гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом он сказал во время интервью НВ , напомнив, что до сих пор ФРГ не предоставила нам ни одной единицы тяжелого вооружения, хотя и обещала.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил он.

Через некоторое время ВСУ могут получить также Gepard.

"Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 Gepard - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - добавил он.