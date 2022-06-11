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2022-06-11
Войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область, повреждены дома — глава ОВА
Люди, к счастью, не пострадали.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
РоSSийские захватчики обстреляли из минометов дома жителей и линии электропередач в г. Ворожба Сумской области, а также ударили по территории Шалыгинской громады. К счастью, жертв нет. Об этом
«Сумщина. 11 июня 2022 г. В полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, зафиксировано около 5 «прилетов», в нескольких домах выбиты окна и повреждены стены. Люди, к счастью, не пострадали.
Кроме того, ближе к часу ночи оккупанты 8 раз ударили из миномета по территории Шалыгинской громады. Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
Анастасия Гурин, ZN.ua