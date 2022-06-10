Китай называет теорию "утечки из лаборатории" COVID ложью после доклада ВОЗ

Китай отвергает гипотезу о том, что пандемия коронавируса могла возникнуть в результате утечки из китайской лаборатории, как политически мотивированную ложь, информирует ZN.ua.

Китай называет теорию
© AZERTAC

Представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь также отверг обвинения в том, что Китай не в полной мере сотрудничал со следователями ВОЗ, заявив, что он приветствует научно обоснованное расследование, но отвергает любые политические манипуляции, сообщает AP NEWS.

Он также повторил призывы к расследованию деятельности "крайне подозрительных лабораторий, таких как Форт Детрик и Университет Северной Каролины" в США, где Китай бездоказательно предположил, что США разрабатывали коронавирус в качестве биооружия.

"Теория утечки из лаборатории - это абсолютная ложь, придуманная антикитайскими силами в политических целях, которая не имеет ничего общего с наукой", - сказал Чжао на ежедневном брифинге.

"Мы всегда поддерживали и участвовали в научно обоснованном глобальном отслеживании вируса, но мы решительно выступаем против любых форм политических манипуляций", - сказал он, повторив давнее объяснение Китая по поводу задержки или отказа от дальнейших расследований происхождения вируса.

Данное заявление было сделано, после того как Всемирная организация здравоохранения самым решительным образом рекомендовала провести более глубокое исследование, чтобы выяснить, может ли быть виноват несчастный случай в лаборатории.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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