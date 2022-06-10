Почему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в Украине

Что может одна система и почему их введение в бой приведет к быстрому паритету в огневой мощи с РФ, информирует ZN.ua.

Почему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в Украине
© The Denver Post

В последние дни распространяется информация, что всего четыре пусковых установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS, которые в ближайшее время должна получить Украина, это очень мало и почти ни на что не повлияет. Однако даже четыре системы HIMARS — это мощный вклад в усиление ВСУ на пути к паритету в количестве оружия с оккупантами. Предлагаем вам анализ того, что такое, в огневом смысле, четыре пусковых установки и что им нужно, чтобы уничтожать врага в полную силу.

M142 HIMARS

Эта артиллерийская система весит 18 тонн. Один блок из шести ракет для HIMARS/MLRS весит дополнительные 2.5 тонны. Эту двухтонную «кассету» HIMARS отстреляет за буквально несколько секунд. Соответственно системе нужна отлаженная как швейцарские часы логистика.

Как работает военная логистика

Вооружение в Украину доставляется преимущественно из Польши. Военную помощь нашему государству присылают в город Жешув, а уже оттуда избранными и засекреченными путями оружие добирается до территории Украины. После этого начинается самое сложное — нужно по территории нашего государства переправить вооружение к линии фронта. Сделать это так, чтобы враг не мог перехватить и уничтожить очередную партию. За три месяца через этот процесс прошли тонны и тысячи Стингеров, Джавелинов, винтовок, бронежилетов, касок, автомобилей, самоходных установок, ствольной артиллерии, танков.

Теперь командование должно наладить доставку блоков ракет для HIMARS на линию фронта.

Страна-производитель блоков — США. Соответственно, первый этап — их доставка в Европу. А еще лучше — сразу в Жешув. Один военно-транспортный самолет C-5 Galaxy ВВС США может нести 140 тонн груза или 56 блоков. Много ли это? Лишь одна система при полноценной боевой нагрузке отработает этот запас за 10-12 часов. При этом перелет и отгрузка блоков в пусковую установку может длиться более суток. В условиях войны такая «пропасть» во времени не имеет тактического смысла. Поэтому транспортировка блоков должна происходить по морю, потом перемещаться на европейские склады, а уже со складов следовать в Жешув.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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