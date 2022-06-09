В готовности к нанесению ракетных ударов по Украине находятся три надводных корабля РФ и одна подводная лодка

Корабли РФ и подводная лодка оснащены 28 крылатыми ракетами, информирует ZN.ua.

В готовности к нанесению ракетных ударов по Украине находятся три надводных корабля РФ и одна подводная лодка
© Думская

В Черном море в готовности к нанесению ударов по Украине находятся три надводных корабля РФ и одна подводная лодка с суммарным залпом до 28 крылатых ракет, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

На боевом дежурстве находятся четыре десантных корабля РФ.

Отмечается, что угроза ракетных ударов остается, вероятность высадки морского десанта - не исключена.

"Несмотря на отсутствие на территории Одесской области открытых боевых действий силы обороны проводят контрдиверсионные и другие меры противодействия, а также меры боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отбросили корабельную группировку Черноморского флота РФ от украинских берегов на расстояние более чем на 100 километров, сообщает Министерство обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что противокорабельные ракеты Harpoon разместили на береговой линии Черного моря.


Анна Конюченко, ZN.ua





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