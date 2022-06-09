Разведка и артиллерия сорвали очередной план оккупантов ударить во фланг ВСУ

В Донецкой области благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии был сорван очередной план оккупантов, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, которые, в свою очередь, оперативно «накрыли» вражескую бронегруппу.

«Бой был недолгий, но результативный – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ роSSийских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий», - сообщает Генштаб.

Также в этот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые оккупанты обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти роSSийских захватчиков.