Разведка и артиллерия сорвали очередной план оккупантов ударить во фланг ВСУ

Разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, информирует ZN.ua.

Разведка и артиллерия сорвали очередной план оккупантов ударить во фланг ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

В Донецкой области благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии был сорван очередной план оккупантов, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, которые, в свою очередь, оперативно «накрыли» вражескую бронегруппу.

«Бой был недолгий, но результативный – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ роSSийских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий», - сообщает Генштаб.

Также в этот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые оккупанты обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти роSSийских захватчиков.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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