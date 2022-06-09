Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 июня

На севере Донбасса продолжаются самые ожесточенные бои, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 9 июня
© Getty Images

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на четверг, 9 июня.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter.

На севере Донбасса продолжаются самые ожесточенные бои. РоSSияне готовятся наступать на Славянск и Барвенково.

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия в районе Северодонецка, Святогорска, Лимана, Лисичанска и Бахмута. Несмотря на заявления россиян, в Северодонецке украинские защитники продолжают сопротивляться агрессору, но несколько изменили тактику, вместо попытки удержать город, бойцы ВСУ пытаются причинить максимальный ущерб противнику.


Анна Конюченко, ZN.ua





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