Канада и США "удвоят контроль" за экспортом товаров в РФ

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичин сообщил о том, что пограничные службы США и Канады усилят работу за контролем экспорта в РФ товаров и услуг, который так или иначе помогает экономике страны-агрессора, передает Укринформ.

"Канада решительно будет выступать против роSSийской агрессии, идет ли речь о путинском незаконном вторжении в Украину, или кибератаках и дезинформации где-либо в мире. Именно поэтому пограничная служба Канады удваивает свои усилия, не допуская попадания важных товаров и технологий в роSSийские руки. Обновлено сотрудничество с США , которое призвано помочь этому и привлечь РоSSию к ответственности", – сказал он в Оттаве.

"Вместе мы будем делиться информацией, проводить проверки и аудиты до и после отправки, будем инспектировать, задерживать и конфисковывать грузы", - отметили в ведомстве.