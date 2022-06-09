Канада и США "удвоят контроль" за экспортом товаров в РФ

Соответствующие органы стран будут делиться информацией, проводить проверки и аудиты, информирует ZN.ua.

Канада и США
© Радио Свобода

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичин сообщил о том, что пограничные службы США и Канады усилят работу за контролем экспорта в РФ товаров и услуг, который так или иначе помогает экономике страны-агрессора, передает Укринформ.

"Канада решительно будет выступать против роSSийской агрессии, идет ли речь о путинском незаконном вторжении в Украину, или кибератаках и дезинформации где-либо в мире. Именно поэтому пограничная служба Канады удваивает свои усилия, не допуская попадания важных товаров и технологий в роSSийские руки. Обновлено сотрудничество с США, которое призвано помочь этому и привлечь РоSSию к ответственности", – сказал он в Оттаве.

"Вместе мы будем делиться информацией, проводить проверки и аудиты до и после отправки, будем инспектировать, задерживать и конфисковывать грузы", - отметили в ведомстве.

Министр добавил, что Канада и США совместно обязуются "использовать свои власти и ресурсы для выявления, предупреждения и пресечения нарушений мер экспортного контроля и обеспечить соблюдение законов и постановлений".


Середа Елена, ZN.ua





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