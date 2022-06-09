У путина психическое расстройство, есть бесспорные факты: "По нему полностью видно, что..."

Многие говорят, что это свойство власти, но ведь есть определенная грань, есть какая-то картинка. Ее путин не видит.

Как сообщает Politeka.net, юрист, адвокат и роSSийский политик Марк Фейгин уверен, что у роSSийского диктатора владимира путина психические расстройства, чему есть бесспорные факты. Об этом он завил в комментарии для Украина24.

"Из того, что я изучал в судебной психиатрии, для меня очевидно, что у путина расстройство личности есть. Относительно заболевания, должен поставить диагноз специалист. Но то, что он нездоров в широком смысле, и причин там немало, это неоспоримо", — сказал Марк Фейгин.

Он также рассказал, что роSSийский президент не чувствителен к человеческой боли и ценности, ему просто на это все плевать.

"По нему полностью видно, что это совершенно пренебрежительное отношение к людям, достоинству, личности, свободе, ценности человеческой жизни… Он в Бога не верит... У него это все всегда вызывало смех", — подчеркнул Марк Фейгин.