У путина психическое расстройство, есть бесспорные факты: "По нему полностью видно, что..."

владимир путин

Многие говорят, что это свойство власти, но ведь есть определенная грань, есть какая-то картинка. Ее путин не видит.

Как сообщает Politeka.net, юрист, адвокат и роSSийский политик Марк Фейгин уверен, что у роSSийского диктатора владимира путина психические расстройства, чему есть бесспорные факты. Об этом он завил в комментарии для Украина24.

"Из того, что я изучал в судебной психиатрии, для меня очевидно, что у путина расстройство личности есть. Относительно заболевания, должен поставить диагноз специалист. Но то, что он нездоров в широком смысле, и причин там немало, это неоспоримо", — сказал Марк Фейгин.

Он также рассказал, что роSSийский президент не чувствителен к человеческой боли и ценности, ему просто на это все плевать.

владимир путин

"По нему полностью видно, что это совершенно пренебрежительное отношение к людям, достоинству, личности, свободе, ценности человеческой жизни… Он в Бога не верит... У него это все всегда вызывало смех", — подчеркнул Марк Фейгин.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские войска вскоре полностью захватят Святогорск - ISWРоSSийские войска вскоре полностью захватят Святогорск - ISW
«Немумифицированные» тела убитых мариупольцев грузовиками свозят на мусорные полигоны – советник мэра«Немумифицированные» тела убитых мариупольцев грузовиками свозят на мусорные полигоны – советник мэра
Forbes: РоSSии остро необходим свой Де Голль, но у нее есть БонапартForbes: РоSSии остро необходим свой Де Голль, но у нее есть Бонапарт
FT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в УкраинеFT: Макрон играет в рискованную игру, когда призывает «не унижать» Путина в Украине
Кадыров вместо путина: какие шансы у председателя Чечни возглавить россию, Фейгин дал исчерпывающий ответКадыров вместо путина: какие шансы у председателя Чечни возглавить россию, Фейгин дал исчерпывающий ответ
NYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно ПутинаNYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно Путина
"Не НАТО защищает Украину, а наоборот": Турция полностью на стороне украинцев, посол навал причины"Не НАТО защищает Украину, а наоборот": Турция полностью на стороне украинцев, посол навал причины
Кроме Путина в РФ говорить не с кем — ЗеленскийКроме Путина в РФ говорить не с кем — Зеленский
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Оккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненые
Последние новости
Подгружаем последние новости