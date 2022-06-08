"Конченая мразь" и готов на все: командование оккупантов нашло замену уничтоженному генералу

В РоSSии нашли замену генерал-майору Роману Кутузову, который был ликвидирован Вооруженными силами Украины 5 июня на Донбассе, информирует Апостроф.

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Роман Цимбалюк.

Речь идет о полковнике Олеге Сенькове - его назначили командующим т.н. "1-ым Армейским корпусом" ("Народная милиция ДНР"). До этого он командовал 42-ой мотострелковой дивизией в Чечне, а также 7-ой военной базой на территории Грузии.

По словам Цимбалюка, за свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, лишь бы получить желаемую должность и звание.

е успев вступить на должность Сеньков уже зарекомендовал себя как “конченая мразь”. На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в выражениях и заявил, что “все задачи необходимо выполнить во что бы то не стало”, несмотря на потери в личном составе", - заявил Цимбалюк.

Благодаря этому большинство его подчиненных уже желают Сенькову смерти и готовы сделать все, чтобы он отправился вслед за Кутузовым.


Евгений Устименко, Апостроф





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Названы имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: списокНазваны имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: список
"ВСУ тяжело": в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов"ВСУ тяжело": в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов
Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»
Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причинуОккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидированоГенштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидировано
Еще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФЕще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ
Иллюзия обмана: в Беларуси готовятся создать ударные группировкиИллюзия обмана: в Беларуси готовятся создать ударные группировки
Стало известно точное количество жертв роSSийских оккупантов в Буче и окрестностях городаСтало известно точное количество жертв роSSийских оккупантов в Буче и окрестностях города
"Лупили радостно и много": Арестович рассказал, как ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов"Лупили радостно и много": Арестович рассказал, как ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов
«Самая сложная зима за годы независимости»: правительство создает штаб по подготовке к отопительному сезону – Зеленский«Самая сложная зима за годы независимости»: правительство создает штаб по подготовке к отопительному сезону – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости