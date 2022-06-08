"Конченая мразь" и готов на все: командование оккупантов нашло замену уничтоженному генералу

В РоSSии нашли замену генерал-майору Роману Кутузову, который был ликвидирован Вооруженными силами Украины 5 июня на Донбассе, информирует Апостроф .

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Роман Цимбалюк.

Речь идет о полковнике Олеге Сенькове - его назначили командующим т.н. "1-ым Армейским корпусом" ("Народная милиция ДНР"). До этого он командовал 42-ой мотострелковой дивизией в Чечне, а также 7-ой военной базой на территории Грузии.

По словам Цимбалюка, за свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, лишь бы получить желаемую должность и звание.

"Не успев вступить на должность Сеньков уже зарекомендовал себя как “конченая мразь”. На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в выражениях и заявил, что “все задачи необходимо выполнить во что бы то не стало”, несмотря на потери в личном составе", - заявил Цимбалюк.

Благодаря этому большинство его подчиненных уже желают Сенькову смерти и готовы сделать все, чтобы он отправился вслед за Кутузовым.