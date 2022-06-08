РоSSийская политика разорения Украины за 100 лет не изменилась: разведка рассекретила документ

РоSSийские оккупанты сейчас незаконно вывозят украинские зерно, овощи и другую продукцию из оккупированных регионов, как и делали это почти сто лет назад. В архиве разведки хранится "Воззвание Высшего Совета украинской эмиграции", демонстрирующий, что политика страны-террориста РоSSии в отношении Украины неизменна - она варварская, захватническая и мародерская во все времена, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины и прикрепили соответствующие документы.

Выдержка из "Воззвания" к народам мира с призывом спасти Украину от роSSийской насильственной реквизиции зерна, скота, инвентаря и другой собственности, приобретенной тяжелым трудом на протяжении лет, которую обнародовали в Париже в июне 1930 года:

"…Московское правительство не довольствуется навязыванием своего режима, оно разоряет экономически народ, который имел несчастье подпасть под его власть... Система насильственной продажи зерна, реквизиции... разоряют Украину".

…У него (украинского крестьянина) отбирают его скот, его инвентарь, все его добро, приобретенное тяжелым трудом на протяжении многих лет. Эти меры, которые рассматриваются коммунистами как триумф их доктрины, имеют в конечном счете только разорение крестьянства и таким образом активное сопротивление Украины против московских оккупантов… Грабежи сопровождаются невиданными до сих пор террором и тысячными арестами, массовым высылкой в Сибирь и Соловки, смертными приговорами. Самые решительные из крестьян отвечают серьезным сопротивлением против коммунистов, а другие, растерявшись, пытаются бежать в Польшу , Румынию…

От имени огромного количества украинских эмигрантов, расселенных в Европе, мы обращаемся к цивилизованному миру и просим не поддерживать нечестную советскую торговлю, не покупать украинский хлеб, покрытый кровью нашего крестьянства, не финансировать оккупационную советскую власть в Украине.

Не покупайте хлеба, украденного в Украине. Прекратите торговлю с Советами. Торгуя с Советами, Вы поддерживаете роSSийскую оккупационную армию в Украине, Вы поддерживаете уничтожение, террор, голод, Вы помогаете распространению преступной пропаганды по всему миру и способствуете политическим посягательствам, направленным против Вас самих, против всемирной цивилизации", - говорится в документе.

Как видим, РоSSия всегда стремится оккупировать и уничтожить Украину. Особо знакомым выглядит призыв: " Прекратите торговлю с Советами. Торгуя с Советами, Вы поддерживаете роSSийскую оккупационную армию в Украине, Вы поддерживаете уничтожение, террор, голод". В 2022 году Украина снова просит мир посмотреть правде в глаза и принести спонсировать страну-террористу РоSSию.

"РоSSийские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках. Кража продовольственных ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства. МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий роSSийских оккупационных властей", - так сегодня заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас мир снова сможет убедиться в цикличности истории и сделать выводы из нее, однако пока уроки истории усвоили далеко не все страны.