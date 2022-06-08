В Украине уничтожили более 50 десантников и их командира: фото

По состоянию на 1 июня 2022 года, 31-я бригада ВДВ РоSSийской Федерации потеряла в Украине погибшими не менее 52 человек, в том числе командира батальона, подполковника Дениса Ягидарова, информирует Апостроф.

Об этом сообщает InformNapalm.

Опубликован также очередной некролог десантника 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

При указании мест гибели десантников упоминаются Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.

Напомним, десантники 31-й ОДШБр (в/ч 73612) принимали активное участие в захвате Крыма и войне на Донбассе с 2014 года.


Лена Руденко, Апостроф





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