В Украине уничтожили более 50 десантников и их командира: фото

По состоянию на 1 июня 2022 года, 31-я бригада ВДВ РоSSийской Федерации потеряла в Украине погибшими не менее 52 человек, в том числе командира батальона, подполковника Дениса Ягидарова, информирует Апостроф .

Об этом сообщает InformNapalm.

Опубликован также очередной некролог десантника 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ .

При указании мест гибели десантников упоминаются Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.

Напомним, десантники 31-й ОДШБр (в/ч 73612) принимали активное участие в захвате Крыма и войне на Донбассе с 2014 года.