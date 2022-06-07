Зеленский: «Украину не унижают, но убивают»

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что кроме слов нужно показывать, что конкретно тот или иной европейский лидер может сделать.

"Дай большую помощь оружием.Посади за стол переговоров Путина рядом с Украиной. Можешь сидеть за этим столом, и влиять, чтобы не только были слова о том, что давайте прекратим огонь. Огонь прекратим. На каких условиях? С какой стороны? Кто будет гарантировать, что РоSSия будет выполнять то, что она пообещала? У меня ответов сегодня ноль", – отметил президент в интервью Financial Times.

Зеленский ответил на слова президента Эманюэля Макрона о том, что РоSSию не нужно унижать.

"РоSSии которой, мы говорим о многих годах? О чем? О том, что более восьми лет они убивают наших людей? Эмманюэль глубоко разбирается в процессе – один из лидеров нормандской четверки, он прекрасно разбирается в деталях минского документа, он прекрасно разбирается в деталях всех договоренностей, которые были с роSSийской стороной в рамках норманди-четыре, невыполнение этих договоренностей, срыв постоянный. Постоянные срывы внедренного режима прекращения огня, срыва обмена пленными. О каких унижениях мы говорим?" – подчеркнул президент.

Глава государства также добавил: "Нас никто не унижает. Нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать. Мы будем отвечать тем же инструментом".