"Единственный аргумент": эксперт назвал условие, из-за которого Лукашенко может напасть на Украину

Александр Лукашенко

Лукашенко боится, что путин отстранит его от власти, поэтому может напасть на Украину.

Единственная причина, по которой самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко может отдать приказ напасть на Украину – это потеря собственного "трона". Белорусский диктатор боится, что путин может отстранить его от власти. Сейчас Лукашенко держится за КГБ РБ, так как эта структура относительно свободна от роSSийского влияния. Внутри КГБ даже начались чистки от пророSSийских офицеров. Такой мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Это почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, "если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной", — говорит Жданов.

Александр Лукашенко, владимир путин

Эксперт также рассказал, почему в КГБ Беларуси сейчас проходят чистки от пророSSийских офицеров. Так, по его словам, сейчас проводят чистки среди офицеров среднего и нижнего звена. ПророSSийски настроенных силовиков увольняют под лозунгом "дорогу молодым".

"На самом деле в окружении Лукашенко мало лояльных к россии силовиков. Его КГБ более независимо, поэтому он за него и держится", - считает Жданов.

кгб


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия не сможет сохранить свой военный потенциал - ШольцРоSSия не сможет сохранить свой военный потенциал - Шольц
Зеленский: «Украину не унижают, но убивают»Зеленский: «Украину не унижают, но убивают»
Сейчас в Украину много чего приходит, а будет еще больше, - военный эксперт о поставках оружияСейчас в Украину много чего приходит, а будет еще больше, - военный эксперт о поставках оружия
NYT: Мощное оружие попадает в Украину быстрее, чем знания о том, как им пользоватьсяNYT: Мощное оружие попадает в Украину быстрее, чем знания о том, как им пользоваться
В РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно УкраиныВ РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно Украины
В Беларуси из КГБ убирают роSSийских офицеров — экспертВ Беларуси из КГБ убирают роSSийских офицеров — эксперт
Путин обнаглел и дошел до войны с Украиной: эксперт пояснил, при чем тут Обама и ТрампПутин обнаглел и дошел до войны с Украиной: эксперт пояснил, при чем тут Обама и Трамп
Режим Лукашенко заманивает добровольцев на войну "космическими" зарплатамиРежим Лукашенко заманивает добровольцев на войну "космическими" зарплатами
Новым направлением удара россиян может стать Изюм — разведка БританииНовым направлением удара россиян может стать Изюм — разведка Британии
Как избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шагаКак избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шага
Последние новости
Подгружаем последние новости