Родственникам военных из «Азовстали» звонят из РоSSии и угрожают

Жена одного из защитников Мариуполя рассказала, как родственникам наших военных угрожают и издеваются над ними, информирует ZN.ua.

Родственникам военных из «Азовстали» звонят из РоSSии и угрожают
© t.me/polkazov

Родственникам украинских военных, которые вышли из «Азовстали», звонят по телефону с роSSийских номеров и угрожают или издеваются, сообщила супруга защитника Мариуполя Арсения Федосюка Юлия в комментарии УП.

«Звонят из роSSийских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. Потом начали звонить по телефону и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера роSSийские, поэтому, по-моему, это делают россияне», – рассказала Юлия Федосюк.

Кроме того, она сообщила, что слышит в свой адрес угрозы, мол, добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве. Женщина рассказала, что ей угрожают изнасилованием и смертью.

По словам Федосюк, подобные сообщения и звонки получают и другие родственники защитников Мариуполя. В частности, россияне угрожали супруге командира мариупольского полка «Азов» Дениса Прокопенко – Екатерине. Женщины не обращались к стражам порядка, ведь не видят в этом смысла.

Юлия Федосюк сообщила, что 5 июня ее муж смог позвонить по телефону своей маме Татьяне. Кафиры позволили совершить ему один звонок. После этого Татьяне Федосюк начали звонить по телефону представители «медиа», подконтрольные боевикам из «ДНР». В частности, они хотели получить комментарии и общались на украинском.

В то же время, супруга Арсения Федосюка отметила, что его мама «человек подготовлен», поэтому сразу завершила разговор с подобными «журналистами». По словам Юлии Федосюк, номер матери ее супруга не могли найти в сети. Женщина предполагает, что его так называемым «СМИ» могли дать роSSийские силовики, удерживающие наших военных.

Федосюк добавила, что на прошлой неделе получала множество звонков из неизвестных телефонных номеров. В частности, женщина спрашивала, что она думает о власти, когда ее мужа удерживают на временно оккупированной территории.

«Наверное, ожидали, что я буду как-то критиковать власть. Но я не комментирую ничего. Я доверяю украинским властям и надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы освободить наших мужчин», – отметила Юлия Федосюк.





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