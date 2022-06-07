"Не пугайтесь новостей, что мы что-то отдаем": в ОП предупредили украинцев о тактических маневрах

Сейчас нужно подождать оружия и санкций, но не стоит забывать, что ВСУ – профессионалы. Они все вернут, информирует ZN.ua.

© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня ВСУ должны вымотать роSSийские войска, поэтому украинцам не стоит бояться новостей о том, что ВСУ "отдают" территории. Если россиянам и удаются какие-то успехи, то наши защитники обязательно исправят это в будущем, предупредил он во время видеообращения, которое публикует пресс-служба "Слуги народа".

"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. РоSSиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их измотать", - пояснил Подоляк.

Он пообещал, что ВСУ впоследствии вернут все украинские территории.

"Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружие, санкции, которые должны добить РоSSийскую Федерацию. После этого обязательно все вернем", - подытожил Подоляк.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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