РоSSияне потеряли еще две "птички" и более 100 человек: сводка Генштаба ВСУ на 7 июня

Идут 104-е сутки полномасштабной войны Украины с роSSийскими оккупантами, в нашей стране погибло уже около 31 360 оккупантов и уничтожено 212 самолетов РФ .

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 31 360 (+110) человек,

танков ? 1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин ? 3 416 (+16) ед,

артиллерийских систем – 694 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средств ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+1) ед,

вертолетов – 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатые ракеты - 125(+0),

корабли/катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.