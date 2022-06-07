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2022-06-07
РоSSияне потеряли еще две "птички" и более 100 человек: сводка Генштаба ВСУ на 7 июня
Идут 104-е сутки полномасштабной войны Украины с роSSийскими оккупантами, в нашей стране погибло уже около 31 360 оккупантов и уничтожено 212 самолетов РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 31 360 (+110) человек,
- танков ? 1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ? 3 416 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+1) ед,
- вертолетов – 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
- крылатые ракеты - 125(+0),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.
Лена Руденко, Апостроф