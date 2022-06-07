РоSSияне потеряли еще две "птички" и более 100 человек: сводка Генштаба ВСУ на 7 июня

Идут 104-е сутки полномасштабной войны Украины с роSSийскими оккупантами, в нашей стране погибло уже около 31 360 оккупантов и уничтожено 212 самолетов РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 31 360 (+110) человек,
  • танков ? 1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3 416 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средств ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+1) ед,
  • вертолетов – 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
  • крылатые ракеты - 125(+0),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.


Лена Руденко, Апостроф





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