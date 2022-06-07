"Я украинка": роSSийская пропагандистка Овсянникова вздумала сменить фамилию

Экс-сотрудница рупора кремлевской пропаганды роSSийского Первого канала Марина Овсянникова после неудачной попытки дать пресс-конференцию в Киеве собирается сменить фамилию.

Соответствующее заявление, как пишет Politeka.net, Овсянникова сделала на своей странице в Facebook.

Напомним, после Киева Овсянникова поехала в Одессу, которую назывыает «родной», так как именно здесь она родилась.

«Я не "хороший россиянин", я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на родное имя Ткачук», - заявила Овсянникова.

Также Овсянникова заверила, что не сотрудничает с ФСБ

«Почему меня отпустили? Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам», - заявила Овсянникова.

Также журналистка опровергла обвинения в пропагандистской работе.

В комментариях к своему заявлению Овсянникова также сообщила, что коллективная вина россиян в том, что они не могут остановить «военного преступника Путина, а народ покорно выполняет его преступные приказы».

Слова роSSийской журналистки вызвали новую волну гнева украинцев. Ее намерение сменить фамилию назвали цинизмом.

«Какая ты украинка после всего что делала на протяжении скольких лет?», «Необходимо провести тщательное независимое объективное расследование ваших деяний и тогда, возможно, ваши заявления будут иметь весомость», «Единственная польза сейчас от тебя это на допрос к СБУ . И уйти с украинского информационного поля. Навсегда», - пишут в комментариях Овсянниковой.

Примечательно, что слова журналистки также разозлили русских, которые не согласны с утверждением об их коллективной ответственности.

В искренность сотрудницы роSSийского пропагандистского канала не верят и другие украинцы.